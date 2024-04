العراق:مقتل شخص وإصابة آخرين بالانفجار الغامض بقاعدة الحشد الشعبي الليلة

قتل شخص واحد وأصيب آخرين بالانفجار الضخم الليلة (الجمعة السبت) في القاعدة العسكرية للجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق. جنوب العاصمة بغداد. وتسبب الانفجار الغامض بأضرار كبيرة للمكان بعد سلسلة من الانفجارات "الضخمة" في قاعدة "كالسو" في إقليم بابل جنوب بغداد، والقتيل أحد عناصر الجماعات المسلحة.

ووقع خلال الهجوم، سلسلة من الانفجارات "الضخمة" في القاعدة العسكرية أدت الى حريق ضخم، وأفيد عن أضرار كبيرة في المكان، وذكر تقارير أنه بموجب تقديرات تمت مهاجمة مخازن كبيرة للأسلحة القتالية. ونشر في العراق بيان رسمي ينفي أن الحديث لا يدور عن هجوم، وقالوا إنه خلال الانفجار بم يتم رصد أي مسيرة أو مقاتلات.

مصادر أمنية قالت لرويترز ولوسائل إعلامية أخرى أن الانفجار الغامض في القاعدة العسكرية هو نتيجة هجوم جوي دون الإشارة الى المسؤول عنه، الجيش الأمريكي قال في بيان إن التقارير عن هجوم أمريكي في العراق الليلة غير صحيحة.

مسؤول أمني عراقي صرح الليلة لـ PBS أن الحديث يدور على ما يبدو لهجوم إسرائيلي، لكن لم يتم تأكيد ذلك ذلك، في المقابل نفى مسؤول إسرائيلي رسمي لشبكة "سي ان ان" أن يكون الهجوم مرتبطا بإسرائيل. كما أعلنت الجماعات المسلحة العراقية الليلة أنها أطلقت مسيرة تجاه "هدف حيوي" في ايلات رد ا على "انتهاك السيادة العراقية ومهاجمة قاعدة الحشد الشعبي".

