حكومة الشرع تسقط في امتحان الثقة الدولية

من أمام البرلمان الألماني في برلين…تظاهر المئات من السوريين احتجاجاً على المجازر والإبادة الجماعيه التي تستهدف ابناء الساحل السوري ولم تتوقف حتى اليوم , مطالبين بحماية دولية . في ظل انتشار فصائل اسلامية مسلحة بين قرى ومدن الساحل السوري تهدد حياة المدنيين العزل تحت مسمى فلول النظام .

الدبلوماسية السورية التي تسعى إلى استعادة مكانتها الإقليمية والدولية من خلال خطوات دبلوماسية نشطة تهدف إلى رفع العقوبات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي. تُظهر هذه التحركات رغبة في الانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي، مع التركيز على إعادة الإعمار وعودة اللاجئين.

المجتمع الدولي لا يزال يرى بحكومة الشرع ذات خلفيات اسلامية متطرفه تعمل لكسب الوقت دون تنفيذ أي مطالب جديه لرفع العقوبات الامر الذي يزيد المشهد السوري تعقيدا في ظل خيارات صعبة امام الشرع اهمها بالتخلي عن المقاتلين الاجانب الذين يعتبرون عماد سلطته وذراعه العسكري.