هل سينجح الأمير محمد بن سلمان بالتصدي لخطة ترامب بتهجير الغزيين؟

قالت عشرة مصادر لرويترز إن السعودية تقود الجهود العربية العاجلة لوضع خطة لمستقبل غزة على عكس طموح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقامة ريفييرا في الشرق الأوسط في إطار خطة لتهجير الفلسطينيين من غزة.

في حين ذكر تقرير لوكالة "بلومبرغ" أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعتقد بأن التوجه المشوش لترامب يمكن أن يكون ما هو مطلوب لحل الصراعات في الشرق الأوسط وفي أماكن أخرى، وذلك وفقا لشخصين مطلعين على طريقة تفكيره.

يعتقد مسؤولون سعوديون أن العالم العربي لا يستطيع تحمل رؤية فشل مصر أو الأردن، وسوف تتدخل المملكة العربية السعودية إلى جانب القوى الإقليمية الأخرى بالمال والمساعدات إذا حجبها ترامب، وذلك فقًا لشخص مطلع على الوضع.

ومع ذلك، تأمل المملكة العربية السعودية ألا يصل الأمر إلى ذلك، نظرًا لعلاقة محمد بن سلمان القوية مع الرئيس الأمريكي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع، وهي علاقة طورها الأمير محمد خلال فترة ولاية ترامب الأولى وحتى بعد خسارته انتخابات عام 2020، على حد قول المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية القضية.

ومع ذلك، فإن قدرة محمد بن سلمان على إيجاد حل وسط ليست مؤكدة على الإطلاق، وذلك فقًا لمسؤول خليجي، وقد لا تكون دول المنطقة منفتحة لتمويل الأردن ومصر نظرًا للأولويات المالية الأكثر إلحاحًا في الداخل، حسبما قال ذلك الشخص.

تقوم الحكومة المصرية بإعداد خطة بديلة لغزة، سيناقشها الملك عبد الله والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع محمد بن سلمان في قمة الدول الخمس في الرياض يوم 20 فبراير/شباط، بحسب مصدرين عربيين.

في حين تطرق تقرير في الفاتنانشال تايمز أن الدول الأوروبية تعمل مع حليفاتها العرب للتخطيط بصورة عاجلة الى خطط لغزة تشكل بديلا لترامب لاقتراحه بخصوص غزة.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة فايننشال تايمز إن الجهود المبذولة لمعارضة خطة ترامب لن تكون "ذات مصداقية إلا إذا قدمنا شيئا آخر أكثر ذكاء". وأضاف: "هذا ما نحتاجه للمضي قدما. هناك بعض الخيارات ذات المصداقية العالية".

وقال دبلوماسي أوروبي: إن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا سيعقدون محادثات حول هذا الموضوع في مؤتمر ميونيخ الأمني مع الدول العربية الرئيسية. ومن المفترض أيضاً أن تشارك الولايات المتحدة، لكن ليس من الواضح على أي مستوى، وسيكون التركيز على كيفية عمل العرب والأوروبيين معاً على "خطة أفضل".