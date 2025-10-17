قوة دولية في غزة: الجهود المبذولة والدول المحتمل مشاركتها

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس (الخميس)، أن فرنسا وبريطانيا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، تعمل على إعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يهدف إلى إنشاء قوة دولية تعمل في قطاع غزة، في إطار الجهود لضمان استقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وذكرت وكالة رويترز أن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أكدوا أن التحضيرات لإقامة "قوة استقرار" قد بدأت بالفعل، في ظل المخاوف من هشاشة الهدنة الحالية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفابرو إن القوة الدولية المقترحة يجب أن "تحصل على تفويض ودعم من مجلس الأمن، حتى تكون قائمة على أساس قانوني دولي متين"، الأمر الذي سيسهّل جمع مساهمات من دول مختلفة. وأضاف: "فرنسا تعمل بشكل وثيق مع شركائها، وخاصة الولايات المتحدة، لتقديم مشروع القرار خلال الأيام القليلة المقبلة".

من جهته، أوضح البيت الأبيض أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري محادثات مع "عدد كبير من الدول الراغبة في المساهمة بالقوة"، مشيراً إلى وجود "مشاورات حول قرار محتمل في مجلس الأمن لدعم هذا الجهد الدولي".

وكانت فرنسا قد استضافت الأسبوع الماضي لقاءً جمع ممثلين من دول أوروبية وعربية، بالتوازي مع قمة شرم الشيخ في مصر، لبحث سيناريوهات "اليوم التالي" في غزة، بما في ذلك شكل القوة الدولية وآليات انتشارها.

ووفق مصادر دبلوماسية، فإن القوة المزمع تشكيلها لن تكون تابعة رسمياً للأمم المتحدة ولن تموَّل منها، بل ستستند إلى قرار شبيه بذلك الذي تم اتخاذه بشأن هايتي عام 2023، عندما دعم مجلس الأمن إنشاء قوة دولية لمواجهة العصابات المسلحة هناك، مع السماح لتلك القوة باستخدام القوة لتنفيذ مهامها عند الضرورة.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر صرّح أمام البرلمان الثلاثاء الماضي أن "تشكيل قوة الاستقرار سيستغرق بعض الوقت، وأن شروط التفويض لا تزال قيد النقاش"، معرباً عن أمله في أن يصدر قرار من مجلس الأمن بهذا الشأن قريباً.

وبحسب رويترز، فإن الولايات المتحدة تجري اتصالات مع دول عدة للمشاركة في القوة، من بينها إندونيسيا، الإمارات، مصر، قطر وأذربيجان، في حين أعلنت إيطاليا استعدادها للانضمام رسمياً. وتشير التقارير إلى وجود نحو 25 جندياً أمريكياً حالياً في المنطقة لتنسيق التحضيرات الخاصة بإنشاء القوة.

أما رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، فقد قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر إن بلاده مستعدة لإرسال أكثر من 20 ألف جندي إلى قطاع غزة "لدعم جهود السلام"، في حال اعتماد قرار أممي بهذا الخصوص