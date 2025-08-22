استطلاع رأي إسرائيلي: تقدم غادي آيزنكوت وبيني غانتس لن يتجاوز نسبة الحسم

قد يعجبك أيضًا -

كشف استطلاع رأي إسرائيلي نُشر، اليوم الجمعة، من قِبل معهد لازار للأبحاث، لصالح صحيفة "معاريف"، عن تحول سياسي كبير في إسرائيل: "حزب أزرق أبيض، بقيادة بيني غانتس، في حالة انهيار، ولن يتجاوز نسبة الحسم في حال إجراء انتخابات مبكرة".

ووفقًا للاستطلاع، "سيفوز حزب نفتالي بينيت بـ 23 مقعدًا في الكنيست، متقدمًا على حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، الذي سيحصل على 21 مقعدًا. وسيحصل الديمقراطيون على 11 مقعدًا، يليهم حزب غادي آيزنكوت الجديد، الذي سيُفاجئ الجميع بحصوله على 10 مقاعد. وسيحصل حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد. وستتعادل ثلاثة أحزاب، وهي شاس، ويش عتيد، وعوتصما يهوديت، بـ 8 مقاعد لكل منها. سيفوز حزب "يهدوت هتوراة" بـ 7 مقاعد، و"رعام" بـ 6 مقاعد، و"حداش-تاعل" بـ 5 مقاعد، و"الصهيونية الدينية" بـ 4 مقاعد".

أما بالنسبة للكتل، فـ"سيفوز المعسكر المناهض لنتنياهو بـ 61 مقعدًا، مما يسمح له بتشكيل ائتلاف ضيق. أما الأحزاب الحاكمة حاليًا، فستحصل على 48 مقعدًا فقط، بينما ستذهب 11 مقعدًا للأحزاب العربية، التي ترفض تقليديًا الانضمام إلى ائتلاف".

في هذا السياق الصعب، يواجه بيني غانتس توترات داخلية كبيرة. بثت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، أمس الخميس، تسجيلًا صوتيًا يتهم فيه "اليسار المتطرف" بتمويل حملات لإسقاطه، قائلا: "غيرت رقم هاتفي سبع مرات، ليس بسبب الإيرانيين أو الإعلام أو نتنياهو... بل لأن اليسار المتطرف يضخ الأموال للتخلص مني".

تأتي هذه الأزمة في الوقت الذي يفكر فيه غانتس، وفقًا لعدة وسائل إعلام، في الانضمام إلى حكومة نتنياهو للتأثير على المناقشات حول اتفاق جزئي مع حماس. ومع ذلك، أفادت التقارير بمعارضة الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش الشديدة، مما يُؤجج التوترات السياسية. ويتناقض ضعف حزب أزرق أبيض الحالي مع صعود غادي آيزنكوت، رئيس هيئة أركان الجيش السابق، الذي قد يصبح لاعبًا رئيسيًا في الانتخابات الوشيكة. ويؤكد الاستطلاع تنامي الاستقطاب في المشهد السياسي الإسرائيلي وظهور توازنات جديدة من المرجح أن تُعيد تشكيل المشهد البرلماني.