تقرير: واشنطن تحذر طهران من عدم قدرتها على كبح إسرائيل إذا هاجمتها مجدداً

قال مسؤولان أميركي وإسرائيلي سابقان، إن "الولايات المتحدة، حذرت إيران في الأيام القليلة المنصرمة من شن هجوم آخر على إسرائيل، وأنها لن تكون قادرة على كبح إسرائيل إذا هاجمتها طهران مجدداً" بحسب ما ذكره موقع"أكسيوس" اليوم السبت.

وكان موقع "أكسيوس" قد ذكر في وقت سابق أن "المخابرات الإسرائيلية أشارت إلى أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".