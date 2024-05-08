وكالة الطاقة الذرية تدعو إيران إلى اتخاذ "إجراءات ملموسة وعملية" بشأن برنامجها النووي

طلب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الثلاثاء، من إيران اتخاذ "إجراءات ملموسة وعملية" من أجل الاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، وندد بتعاون "غير مرض على الإطلاق" من جانب طهران.

وقال مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة للصحافيين لدى عودته إلى فيينا من زيارة استمرت يومين للجمهورية الإسلامية، إن "الوضع الراهن غير مرض على الإطلاق. نحن عمليا في طريق مسدود... ويجب أن يتغير ذلك".

وأجرى غروسي في زيارته الأولى إلى إيران منذ آذار/مارس 2023، محادثات "هامة" مع السلطات التي أبدت "استعدادها لاتخاذ تدابير ملموسة" بعد عام ونيف على تدهور العلاقات.

وكان غروسي قد شدد خلال النهار على ضرورة "تسوية الخلافات" بشأن القضية النووية في وقت يعيش الشرق الأوسط "أوقاتا عصيبة"، خاصة على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المدعومة من طهران.

ولفت خلال مؤتمر حول النووي نظمته السلطات الإيرانية في أصفهان إلى أنه "في بعض الأحيان، يضع السياق السياسي عقبات في طريق التعاون الكامل" بين الجمهورية الإسلامية والمجتمع الدولي.