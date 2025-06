ترامب لإيران: "أعطيتكم فرصة لإبرام صفقة - قوموا بها الآن"

ردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الجمعة) عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الهجوم الإسرائيلي على أهداف مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. قال: "منحتُ الإيرانيين فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق، وقلتُ لهم إن الوضع سيكون أسوأ إن لم يكن هناك اتفاق. الآن الجميع في عداد الأموات، وسيزداد الوضع سوءًا. ستكون الهجمات القادمة أشد قسوة، لذا ابراموا اتفاقًا قبل فوات الأوان".

وقال الرئيس"لقد منحت إيران فرصة تلو الأخرى لإبرام صفقة. قلت لهم، بأشد العبارات الممكنة: "افعلوا ذلك فحسب". لكن مهما حاولوا، ومهما اقتربوا من تحقيق ذلك، لم يتمكنوا من إبرام الصفقة. قلت لهم إن الأمر سيكون أسوأ بكثير مما كانوا يعرفونه أو يتوقعونه أو يُقال لهم، فالولايات المتحدة تنتج أفضل وأخطر المعدات العسكرية في العالم، بلا منازع، وإسرائيل لديها الكثير منها، وستحصل على المزيد منها - وهم يعرفون كيف يستخدمونها".

وأضاف: "تحدث المتطرفون الإيرانيون بجرأة، لكنهم لم يكونوا يعلمون ما سيحدث. الآن ماتوا جميعًا، وسيزداد الأمر سوءًا. لقد وقع بالفعل موت ودمار هائلان، لكن لا يزال هناك وقت لإنهاء هذه المجزرة. ستكون الهجمات القادمة، المُخطط لها بالفعل، أكثر قسوة. على إيران أن تُبرم اتفاقًا، قبل أن يضيع كل شيء، وأن تحافظ على ما كان يُعرف سابقًا بالإمبراطورية الإيرانية. لا مزيد من الموت، لا مزيد من الدمار، فقط افعلوا ذلك، قبل فوات الأوان. بارك الله فيكم جميعًا."

