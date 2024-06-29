الانتخابات الإيرانية: الإعلان عن جولة ثانية بين الإصلاحي بزشكيان والمحافظ جليلي

أعلن وزير الداخلية الإيراني عن جولة ثانية للانتخابات الرئاسية والتي ستجري في الخامس من تموز/يوليو المقبل، بعد أن لم يحصل أي من المرشحين على نسبة 50%. ويشارك في الجولة الثانية المرشحان الرئيسيان، الإصلاحي مسعود بزشكيان الذي حصل بحسب النتائج النهائية على 42% من الأصوات، والمحافظ سعيد جليلي الذي حصل على 38% من أصوات الناخبين.

وأشارت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي جرت عقب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، إلى معركة خاسمة ستكون بين الإصلاحي مسعود بزشكيان وسعيد جليلي - الذي يدعو إلى خط محافظ ومتشدد.

Morteza Fakhri Nezhad/IRIB via AP, File

وكان أمام الناخبين الإيرانيين الاختيار بين ثلاثة مرشحين من المعسكر المحافظ والمتشدد - جليلي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ، ووزير الداخلية السابق مصطفى بورمحمدي - و بزشكيان. وبعد فرز أكثر من 24.5, مليون صوت، صوت نحو 10.4 مليون لبزشكيان ، ونحو 9.4 مليون لجليلي، ونحو 3.3 مليون لمحمد باقر قاليباف ، وأكثر من 206 ألفا لبورمحمدي.

وتمكن جليلي و بزشكيان معًا - على ما يبدو - من جمع أكثر من 80% من الأصوات، مع تقدم طفيف للإصلاحي. ومع ذلك، بما أن بقية المرشحين، مثل جليلي من المعسكر المحافظ – فإنه في الاحتساب النهائي للأصوات، فإن الإصلاحيين لا يفوزون بالأفضلية. وهذه هي المرة الثانية في تاريخ ايران التي يتم فيها إجراء جولة ثانية للانتخابات في إيران. المرة الوحيدة التي حدث فيها هذا كان في عام 2005، عندما هزم محمود أحمدي نجاد الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني.

ويشار الى أن السلطات الإيرانية لم تكشف عن نسبة التصويت في الانتخابات، والتي تشير الى مقياس حاسم لحجم تأييد الجمهور للنظام الإيراني، إلا أن وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين مطلعين بأن نسبة التصويت بلغت 40% من الأصوات، وأن صناديق الاقتراع في طهران ومدن إضافية لم تكن مكتظة.