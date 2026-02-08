هوية سرية تنكشف: من هو "السجين X" الذي توفي في زنزانته بظروف غامضة؟

أجازت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، مساء السبت، نشر اسم الضابط المعروف إعلاميًا بـ“السجين X”، وهو النقيب تومر إيغس، الذي توفي في زنزانته بسجن “نفيه تسيدك” في مايو/أيار 2021، بعد فرض حظر نشر كامل على قضيته لعدة سنوات.

وكان إيغس، البالغ من العمر 24 عامًا عند وفاته، خبير حواسيب خدم في وحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية. واعتُقل في سبتمبر/أيلول 2020 بتهم تتعلق بمخالفات أمنية خطيرة، قبل أن يُعثر عليه متوفيًا في زنزانته بعد نحو تسعة أشهر من اعتقاله.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن المدعية العسكرية العامة السابقة، اللواء يفعات تومر-يروشالمي، أنهت في فبراير/شباط 2025 الرأي القانوني النهائي بشأن ملابسات الوفاة، وخلصت إلى أن سلسلة من الإخفاقات العميقة، وسلوك مهمل من قبل عدد من أصحاب المناصب، إلى جانب متابعة طبية غير كافية، أدّت إلى وفاة الضابط، نتيجة مشكلة صحية لم تتلقَّ العلاج اللازم.

وأكدت النيابة العسكرية، استنادًا إلى مواد التحقيق وآراء معهد الطب الشرعي وخبراء طبيين من داخل الجيش وخارجه، أنه لا يمكن الجزم بأن إيغس أقدم على الانتحار، مشيرة إلى عدم وجود مؤشرات على اكتئاب أو تغيّر سلوكي سابق، وعدم رصد أي تصرف غير اعتيادي في تسجيلات المراقبة يوم الوفاة.

وفي أول تعليق بعد رفع حظر النشر، قالت عائلة إيغس إن نتائج التحقيق تؤكد وجود إخفاقات خطيرة في التعامل مع ابنهم، معتبرة أن الجيش يتحمل المسؤولية عن وفاته، ومشيرة إلى أن تومر توفي قبل استكمال محاكمته ومن دون أن تتاح له الفرصة لتبرئة اسمه.