غموض حول مصير حسن نصر الله بعد الضربة ونتنياهو يقطع زيارته لنيويورك ويغادر اليوم لإسرائيل

مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان، هزت سلسلة انفجارات عنيفة، مساء اليوم الجمعة، الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف القيادة المركزية لحزب الله.وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسر ائيلي دانيال هاغاري، أن "الضربة كانت موجهة واستطاعت تدمير المقر بالكامل" كانت ىتستهدف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

إلى ذلك، تناقلت وسائل إعلام محلية إسرائيلية بأن الهدف من غارة، اليوم الجمعة، هو اغتيال زعيم حزب الله حسن نصرالله، وفقا لـ"يديعوت أحرونوت".

وقالت القناة الأإسرائيلة(12) إن "هدف الضربة: نصرالله. (الجيش الإسرائيلي) يتحقق مما إذا كان الأمين العام لحزب الله موجوداً في المبنى الواقع في قلب الضاحية" الذي تم ضربه.كما أفادت القناة الحادية عشرة أن "هدف الضربة في الضاحية: نصرالله".

بدورها ذكرت صحيفة هآرتس أن نصرالله كان هو الهدف، وقالت في عنوان رئيسي في نسختها الإلكترونية: "إسرائيل تستهدف زعيم حزب الله حسن نصرالله في ضربة ضخمة على بيروت"

في حين قطع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، جلسته في الجميعة العامة للأمم المتحدة لمتابعة تطورات الضاحية.

وفي السياق أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، عودته إلى إسرائيل في وقت لاحق من ليل الجمعة، قادماً من نيويورك بعد أن ألقى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.