الكثير من الكلام، وقليل من المرونة: الفجوات بين طهران وواشنطن التي لا يمكن إغلاقها

"الاحتمال أن يخرج شيء من المحادثات - ضئيل"، هكذا قال لي في الأيام الأخيرة مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار عندما سألتهم إذا كانوا يعتقدون أن هناك احتمال أن يخرج شيء من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. الفجوة بين الدولتين بدأت حتى قبل مناقشة القضايا نفسها. عندما كان يجب على إيران والولايات المتحدة أن يقررا حول ماذا سيتحدثان في هذه المحادثات، أوضحت إيران أنها مستعدة للتحدث فقط عن الملف النووي.

من جهة أخرى، أوضحت إدارة ترامب بأنها تريد التحدث عن كل شيء: عن النووي، عن الصواريخ الباليستية، عن الدعم الإيراني لوكلائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وحتى عن عفو معين للمحتجين الإيرانيين. في النهاية، وافق الطرفان على صياغة مبهمة: أولاً سيتحدثون عن النووي، وبعد أن يتوصلوا إلى تفاهمات بهذا الشأن - سيتحدثون عن باقي المواضيع.

"أعتقد أن هامش المرونة لدى الممثلين الإيرانيين هو فقط في موضوع النووي"، هذا ما قاله لي الدكتور راز تسيمت، مدير برنامج إيران والمحور الشيعي في معهد دراسات الأمن القومي (INSS). وتابع "لا أرى أي هامش مرونة في قضية الصواريخ الباليستية ولا في قضية الوكلاء. سأفاجأ جدًا إذا كان المرشد الأعلى خامنئي سيكون مستعدًا لتنازلات في هذه القضايا."

ولقول الحقيقة، مرونة إيران في موضوع النووي جاءت لأنه لم يعد لديهم برنامج نووي فعلي بعد حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل والولايات المتحدة. الجيوش الأمريكية والإسرائيلية قصفت المواقع النووية الرئيسية، وتم تدمير منشآت التخصيب، وحتى إذا تمكن الإيرانيون من إخراج 400 كيلوغرام من اليورانيوم الذي تم تخصيبه بالفعل - فليس لديهم قدرة حقيقية على تحويله إلى قنبلة.

علاوة على ذلك، فإن الأقمار الصناعية الإسرائيلية والأمريكية تُراقب على مدار الساعة بهدف رصد أصغر خطوة في الشؤون النووية التي قد تقدم عليها طهران، الأمر الذي سيؤدي، بحسب ترامب، إلى هجوم على إيران. لكن التنازل في مسألة الصواريخ الباليستية هو بالفعل قضية مختلفة تمامًا. "الصواريخ هي المنظومة الوحيدة التي تمنح إيران اليوم قدرة ردع معينة"، يقول لي الدكتور تسيمت ويضيف أنه لذلك، برأيه، ليس لديهم أي إمكانية للتنازل في هذا الشأن، بما في ذلك المطلب بتقييد مدى الصواريخ التي بحوزتهم حتى لا تصل إلى إسرائيل. "بدون صواريخ كيف سيردعون إسرائيل، بسلاحهم الجوي الذي لا يستطيع الإقلاع؟".د

وهناك القضية التي لا يتحدثون عنها - ماذا سيطلب الإيرانيون مقابل التنازلات في مسألة النووي. مسؤولون إيرانيون تحدثوا في الأسابيع الأخيرة عن أنهم سيطالبون برفع جميع العقوبات في إطار أي اتفاق سيتم توقيعه. في السنوات الأخيرة فرضت على إيران عقوبات قاسية وهامة. الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة وأوروبا كانت تفعيل آلية "سناب باك" التي أعادت على طهران جميع العقوبات التي رُفعت عنها في إطار الاتفاق النووي.

إذا كان هدف الولايات المتحدة هو إضعاف الحكم في طهران، فإن إلغاء العقوبات سيؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي، ما سيعزز بشكل كبير نظام الملالي سواء من الناحية المالية أو من ناحية تحسين معين في وضع المواطنين، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل عدد المظاهرات. "السؤال في هذه المحادثات ليس فقط ما الذي إيران مستعدة أن تعطيه – بل أيضاً ما الذي الأمريكيون مستعدون أن يعطوه مقابل ذلك. هل ترامب مستعد للإفراج عن أموال لخامنئي بمبالغ تصل إلى المليارات؟ أنا آمل جداً ألا يحدث ذلك"، يقول لي الدكتور تسيمت.

وفي هذه الأثناء، "النوم الجميل" لترامب مستمر في ضخ قوات إلى المنطقة. يقدّر بعض الدبلوماسيين أمامي أن الرئيس الأميركي لا ينوي إبقاء القوات في المنطقة لفترة طويلة جدًا. وقالوا لي "أقصى حد عدة أسابيع"، أي أن الحسم بشأن ما إذا كان سيكون هناك اتفاق أو هجوم سيتحدد قريبًا جدًا.

على ضوء التقارير والمحادثات التي أجريتها، ليس من المؤكد أن ترامب حسم ما الذي سيتم استهدافه في إيران إذا اضطر الجيش الأمريكي فعلاً للهجوم - ولذلك حالياً هدف القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) هو تجهيز كل الخيارات للرجل الجالس في واشنطن. في إسرائيل يعتقدون أن الهجوم الأمريكي سيحدث في نهاية المطاف، ورئيس الأركان إيال زامير قال هذا الأسبوع لمبعوث ترامب ويتكوف: "إذا أضر الإيرانيون بإسرائيل - لدى إسرائيل العديد من 'المفاجآت'، وأهداف جديدة ستضربها إسرائيل".

زامير قدم أيضًا مراجعة أمنية واستخباراتية للمبعوث الأمريكي مع الرسالة أن الصورايخ الباليستية تشكل خطرًا ليس فقط على إسرائيل بل أيضًا على المنطقة. فيتكوف، من جهته، حاول تهدئة رئيس الأركان، رئيس الحكومة وباقي المسؤولين الكبار قائلاً: "لسنا سذّج. نحن نعرف من هم الإيرانيون". ومع ذلك، في إسرائيل هناك دومًا خشية من أن أي تنازل إيراني قد يدفع ترامب للادعاء: "لقد انتصرنا".