تقرير: نزع السلاح مُقابل الحُصول على امتيازات سياسية .. دول عربية تقدم عُروضًا “مُغرية” لحماس

أفادت مصادر رفيعة المستوى، عن تلقي حركة “حماس” خلال الأسابيع الأخيرة الكثير من العروض لتسهيل عملية التوصل لاتفاق تهدئة شامل في قطاع غزة، ووضع الخطوط السياسية العريضة لعملية سلام شاملة في المنطقة.

وبحسب المصادر، فإن من أبرز تلك العروض التي تلقتها حماس من قبل دول عربية ذات وزن في المنطقة، هو نزع سلاحها العسكري بالكامل، وتجهيزها للانخراط في عملية سياسية كبيرة ستكون عنصرًا أساسيًا فيها، وفق موقع رأي اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن عرض نزع سلاح حماس ليس بجديد، ولكن تم في الفترة الأخيرة إعادة طرحه بالقوة على طاولة المفاوضات، مقابل حصولها” على امتيازات سياسية مرموقة تتعلق بالوضع السياسي الفلسطيني الداخلي.

كما أكدت المصادر أنها ستحصل على دعم كبير من قبل الدول العربية التي تصنفها بأنها “جماعة إرهابية”.

وفي نفس السياق، ذكرت المصادر أن حماس رفضت هذه العروض بشكل قاطع، واعتبرتها تجاوز لخطوطها الحمراء، فيما أشارت إلى أن ما يقلق “حماس” فعليًا هو حجم “التماسك” العربي من نزع سلاحها .

وإعتبرت حماس أن ما يجري تحولات عربية خطيرة وغير مسبوقة في ملف القضية الفلسطينية، وتتماشى مع الشروط التي يضعها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لوقف الحرب على قطاع غزة والتي دخلت يومها الـ200.