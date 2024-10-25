الخارجية الفرنسية: القرار 1701حجر الزاوية لأي حل في لبنان، وتعديله غير وارد

أكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، مساء اليوم الجمعة، أن بلاده جمعت خلال مؤتمر دعم لبنان كل الشركاء الإقليميين بدءاً من السعودية، مشددا على أن المملكة لاعب إقليمي مهم يجب التحدث إليه، يألأتي ذلك بينما تحاول فرنسا منذ أسابيع إيجاد حل دبلوماسي للحرب بين إسرائيل وحزب الله من دون أن تنجح في ذلك بعد.

وأشار كريستوف لوموان إلى أن "مقترح وقف إطلاق النار الفرنسي-الأميركي ما زال على الطاولة ومستعدون لتعديله"، كما شدد على أن القرار 1701 حجر الزاوية لأي حل في لبنان، مؤكدا أن تغييره غير وارد.

ولفت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غاضب بسبب الاستهداف المتكرر لليونيفيل، مشددا على أن هذا يجب أن يتوقف، ورأى أن وقف إطلاق النار وحده يمكنه وقف الهجمات غير المبرّرة على المدنيين في غزة ولبنان، مشيرا إلى أن الصحافيين يدفعون ضريبة باهظة خلال النزاع في الشرق الأوسط، مصرا على أن الهجمات ضدّهم غير مبرّرة.

يأتي هذا بعدما جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة إلى وقف إطلاق النار بسرعة، عقب انطلاق مؤتمر "دعم الشعب والسيادة في لبنان"، الذي عقدته باريس، أمس الخميس.وحث ماكرون في كلمته الافتتاحية، إسرائيل على وقف الغارات على مختلف المناطق اللبنانية.