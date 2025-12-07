حسام الأسطل يتحدّى: "نحن غزة الجديدة ..حماس هي التي يجب أن تخاف مني"

قال حسام الأسطل، قائد ميليشيا اتعمل في خان يونس، في مقابلة مع N12 صباح اليوم (الأحد)، إنه لا يخشى أن يكون الهدف التالي بعد مقتل ياسر أبو شباب، مؤكداً أن حركة حماس لا تجرؤ على الاقتراب منه.

وأوضح الأسطل أنه تحدث مع غسان الدهيني، الذي تولى قيادة الميليشيا بعد مقتل أبو شباب، مضيفاً: "ربما اليوم سأذهب إليهم في رفح، فهي ليست بعيدة عني. حماس تهدد بأن يدها ستصل إلى كل مكان وحتى إليّ، لكنهم لا يقتربون. أنا فعلاً لا أخاف".

وعندما سُئل عمّا إذا كان يخشى أن يكون الضحية التالية، أجاب: "لا أخاف… حماس هي التي يجب أن تخاف مني".

وحول الحماية التي يتلقاها من إسرائيل، قال الأسطل: "لدي قوة، وهم يعرفون ذلك. أنا في خانيونس على خط التماس مع حماس. خرجت عدة مرات من منطقة الخط الأصفر ولم يحدث شيء. هم يعرفون ذلك… لدي قوة".

وعن حجم العناصر المنضوين تحت قيادته، رفض الإفصاح لكنه أضاف: "إن شاء الله ستأتون يوماً ما لتروا. لدينا رجال ولدينا قوة، وينضم إلينا أشخاص جدد كل يوم. كثيرون من غزة يريدون الانضمام لنا، لكن حماس تضع لهم حواجز في الطريق".

صحافي من غزة :"مقتل أبو شباب على خلفية جنائية بحتة "

وبخصوص خطط الميليشيا، قال: "مع بداية العام الجديد سيعرف الناس أن لدينا القوة وأننا باقون هنا. يجب أن يعرف أهل غزة أننا سنكون جزءاً من غزة الجديدة التي يجب أن تنمو. كل من يريد العيش بسلام فليأت إلينا، فبعد عامين من الحرب لم يبقَ شيء في غزة".

وفي ما يتعلق بالقوة الدولية المزمع تشكيلها في القطاع، أكد الأسطل استعدادهم للمشاركة فيها: "نعم، نحن هنا ولدينا قوة… وسنبقى. حماس يجب أن تُستبدل بعد 18 عاماً".