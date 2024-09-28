رئيس الوزراء العراقي يأمر بتسهيل إجراءات "دخول المواطنين اللبنانيين الراغبين بالقدوم إلى البلاد"

أوضح البيان، أن "ذلك يأتي تعبيراً عن مساندة العراق ودعمه إلى لبنان وشعبه الشقيق في محنته والظروف الاستثنائية التي يمر بها".

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رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على اليمين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشهدان توقيع "طريق التنمية" خلال اجتماعهما في بغداد، العراق، الاثنين 22 أبريل 2024
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على اليمين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشهدان توقيع "طريق التنمية" خلال اجتماعهما في بغداد، العراق، الاثنين 22 أبريل 2024Ahmad Al-Rubaye/Pool via AP

أمر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني في بيان، اليوم السبت، بتسهيل إجراءات دخول المواطنين اللبنانيين الراغبين بالقدوم إلى البلاد".وأوضح البيان، أن "ذلك يأتي تعبيراً عن مساندة العراق ودعمه إلى لبنان وشعبه الشقيق في محنته والظروف الاستثنائية التي يمر بها".

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وجاء في بيان صادر عن مكتب السوداني الإعلامي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الوزراء وجه وزارة الداخلية، بـ"التنسيق مع السفارة اللبنانية في العراق، بمنح المواطنين اللبنانيين الراغبين بالمجيء إلى البلاد، وثائق سفر سريعة للذين لايمتلكون جوازات سفر".

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