بصورة مفاجئة: السيسي يقيل رئيس المخابرات عباس كامل

بصورة مفاجئة أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بإقالة اللواء عباس كامل من رئاسة المخابرات العامة، وأصدر قرارا اليوم الأربعاء بتعيين عباس كامل مستشارا ومنسقا عاما للأجهزة الأمنية ومبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية وهو منصب يعتبر شرفي من دون صلاحيات.

وعين السيسي في منصب رئيس جهاز المخابرات العامة خلفا له حسن محمود رشاد، وهو خريج الكلية الفنية العسكرية، وتدرج في المناصب في جهاز المخابرات الى أن أصبح في منصب وكيل الجهاز.

ويشار الى أن عباس كلف بتسيير أعمال المخابرات في كانون ثاني/يناير 2018، وأدى اليمين الدستورية رئيسا للجهاز أمام السيسي بتاريخ 28 حزيران/يونيو في العام نفسه.

وشغل عباس منصب مدير مكتب السيسي خلال تولى السيسي رئاسة جهاز المخابرات الحربية خلال فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحين كان وزيرا للدفاع في فترة الرئيس الأسبق محمد مرسي.