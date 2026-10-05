تحالف مكة يتحرك ضد الحوثيين.. تركيا وباكستان ترسلان قوات عسكرية إلى السعودية

عقدت السعودية وتركيا وباكستان، الدول الأعضاء في "تحالف الدفاع لاتفاق مكة"، اجتماعًا طارئًا لبحث سبل دعم المملكة في مواجهة التصعيد مع جماعة الحوثيين، وسط تزايد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وأعلنت الدول الثلاث، في بيان مشترك، أن أعضاء "تحالف مكة" يقفون موحدين ويفعّلون آليات الردع الجماعي في مواجهة الهجمات التي تستهدف السعودية والأماكن المقدسة، وكذلك الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات.

وبحسب البيان، ستعمل كل من تركيا وباكستان على إرسال قوات عسكرية ووسائل عسكرية إلى السعودية بصورة سريعة، في إطار دعم المملكة وتعزيز قدراتها في مواجهة التهديدات.

وفي الوقت نفسه، اتفقت الدول الثلاث على بحث خطوات يمكن اتخاذها من أجل "حل القضية بالطرق السلمية ومن خلال الحوار"، في إشارة إلى السعي بالتوازي إلى مسار دبلوماسي لخفض التصعيد.

الحوثيون ينفون استعادة ميناء المخا

في المقابل، نفى القيادي الحوثي حزام الأسد الادعاءات السعودية وحكومة اليمن المعترف بها دوليًا بشأن استعادة السيطرة على ميناء المخا البحري من قبضة الحوثيين.

وقال الحوثيون إن مناطق باب المندب وذباب والمخا لا يوجد فيها، وفق روايتهم، سوى عناصر قواتهم والسكان المحليين، رافضين الرواية التي تحدثت عن خروج الميناء من سيطرتهم.

واتهم الحوثيون الجانب السعودي والحكومة اليمنية بمحاولة تحقيق «انتصار إعلامي»، قائلين إن هذه المساعي «انقلبت عليهم» ولم تؤدِ، بحسب وصفهم، سوى إلى «خيبة وأضرار وخسارة».

وتأتي هذه التصريحات المتضاربة في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا متزايدًا، فيما تحاول السعودية وتركيا وباكستان الجمع بين تعزيز الردع والدعم العسكري من جهة، وفتح المجال أمام تسوية سياسية عبر الحوار من جهة أخرى.