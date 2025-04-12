حماس تنشر فيديو للرهينة الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر

نشرت حركة حماس مقطع فيديو دعائي يظهر علامات الحياة على الجندي الرهينة الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، تم أسره في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الفيديو الذي تبلغ مدته ثلاث دقائق لا يحمل تاريخًا، لكن ألكسندر يقول إنه محتجز منذ 551 يومًا، مما يشير إلى أنه تم تصويره مؤخرًا جدًا. وكان الجندي الشاب متواجدا بالقرب من قطاع غزة صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023 عندما تم القبض عليه من قبل مسلحين من حماس.

وهذا هو الفيديو الثاني لألكسندر الذي تنشره حماس. وفي نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، نشرت حماس مقطع فيديو أوليا للجندي الرهينة.

وكانت حماس قد نشرت مقاطع فيديو مماثلة لرهائن آخرين تحتجزهم، في ما وصفته إسرائيل بـ"الحرب النفسية المؤسفة". ويتم عادة نشر هذه الفيديوهات في أوقات استراتيجية، وغالبا ما يكون ذلك بهدف ممارسة الضغط على الرأي العام الإسرائيلي والدولي خلال المراحل الحرجة من المفاوضات.

وطلب منتدى عائلات الرهائن والمفقودين من وسائل الإعلام الإسرائيلية عدم نشر الفيديو أو أي لقطات منه حتى الحصول على موافقة عائلة ألكسندر.