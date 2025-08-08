نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس: "لا أعرف ما الذي يعنيه الاعتراف بدولة فلسطينية بالنظر إلى عدم وجود حكومة فاعلة هناك"

قد يعجبك أيضًا -

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إن" الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط للاعتراف بدولة فلسطينية، لا أعرف ما الذي يعنيه الاعتراف بدولة فلسطينية حقاً بالنظر إلى عدم وجود حكومة فاعلة هناك"، وهي مسألة يعتزم مناقشتها مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في اجتماع، اليوم الجمعة.

ومضى قائلاً إن الرئيس دونالد ترمب "واضح للغاية بشأن أهدافه، وما يريد تحقيقه في الشرق الأوسط، وسيواصل القيام بذلك"ويجتمع فانس مع لامي في تشيفنينج هاوس، وهو المقر الريفي في جنوب إنجلترا الذي يستخدمه وزير الخارجية، في مستهل رحلة إلى بريطانيا مع عائلته

وفي السياق قال وزير الخارجية البريطاني إنه سيبحث مع نائب الرئيس الأميركي الوضع في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط.

كانت بريطانيا وبلدان أخرى قد أعلنت مؤخراً عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المنصرم.