"أكلوا بعضهم البعض": السلطات الإسرائيلية تعدم مئات التماسيح

بعد اثني عشر عامًا من محاولات إنقاذها: أعلن منسق أعمال الحكومة في المناطق اليوم (الاثنين) أن مفتشي سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية والإدارة المدنية قتلوا أكثر من 200 تمساح تعيش في مزرعة خاصة مهملة في بتسائيل في غور الأردن . على مر السنين، بُذلت عدة محاولات لإنقاذ الحيوانات مع حماية السكان، ولكن دون جدوى.

اتُّخذ هذا القرار الصعب بناءً على آراء بيطرية عاجلة، تفيد بأن التماسيح في المزرعة تُحفظ في المجمع المهجور في ظروف سيئة تُشكل إساءةً للحيوانات، ودون الحصول على الغذاء الكافي. وقد أدى إهمال المالكين الجائر للمكان إلى سلوك التماسيح بأن تأكل لحم بعضها البعض. ونتيجةً لذلك، افترس أكثر من 600 تمساح على مر السنين من قبل تماسيح آخرين، وفقد البعض أطرافه نتيجةً لذلك.

في الواقع، منذ إغلاق المزرعة في عام 2013، تآكلت وتهدمت بنية السياج في المكان، ما أدى إلى عدة حوادث هربت فيها التماسيح من المزرعة إلى التجمعات والمحميات الطبيعية في المنطقة، وبذلك شكلت خطراً حقيقياً على حياة السكان. توجهت الإدارة المدنية إلى صاحب المزرعة من أجل تسييج المزرعة ومعالجة الحيوانات، لكنهم قوبلوا بعدم التعاون.

https://x.com/i/web/status/1924821290717683896