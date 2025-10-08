أثار المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع المتعلق بالعطل الرسمية في البلاد ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ألغى أربع مناسبات رسمية لطالما احتفل بها السوريون وأضاف اليها مناسبتين جديدتين.

حيث تسائل السوريون إن كان سقط منه سهوا أو عمدا حرب "حرب تشرين التحريرية"، و"عيد الشهداء"، وحضر مكانهما، ما أطلق عليه عيد التحرير وهو كانون الأول (ديسمبر) 2024 يوم سُقوط نظام الأسد، و"عيد الثورة آذار 2011" وهو الشهر الذي انطلقت فيه “الثورة السورية" ضد نظام الأسد.

الإعلامي السوري الكوردي إبراهيم شيروان تسائل خلال مشاركته في برنامج المناظرة اليومية ":"لماذا لم يتم إعتماد عيدي أكيتو والنوروز ضمن العطلات الرسمية ؟! ..كيف يمكن للكورد وباقي الأقليات الإندماج في المجتمع السوري "

تابعوا مداخلته:

I24NEWS

"حرب تشرين" خاضها عناصر الجيش العربي السوري وليس النظام السابق، والتي استعاد خلالها الجيش السوري مرصد جبل الشيخ والذي تسيطر عليه إسرائيل حاليا، ووضع السوريون علامات استفهام كبيرة حول إسقاط هذه الحرب التي لا تعود إنجازاتها الى الرئيس الراحل حافظ الأسد.

كما أثار السوريون شطب عيد الشهداء اليوم الوطني 6 من أيار عام 1916، وهو اليوم الذي يُخلّد إعدام العثمانيين لعدد من النخب السورية واللبنانية الوطنية من قبل جمال باشا السفاح في ساحة المرجة، وذلك بعد مُطالبتهم العلنية البطولية بالاستقلال، والحرية.

من جانبه أعرب المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "استغرابه الشديد وأسفه العميق لقرار السلطات الجديدة إلغاء عيدي السادس من أيار والسادس من تشرين، وهما مناسبتان تحملان رمزية وطنية قوية في وجدان السوريين".

المرسوم الجديد، ألغى 4 مناسبات كانت تعتبر عُطلاً رسمية وهي “ثورة الثامن من آذار”، و”عيد المعلم”، و”حرب تشرين”، و”عيد الشهداء”.وشملت القائمة أعيادًا دينية ووطنية، من بينها: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد رأس السنة الهجرية، وعيد الميلاد، وعيد الفصح للطوائف المسيحية الشرقية والغربية، وعيد الجلاء، وعيد العمال.