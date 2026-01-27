خاص لـ i24NEWS: هرتسوغ سيقوم بزيارة سخنين خلال الأيام القريبة

أفادت مصادر خاصة لقناة i24NEWS أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ يخطط القيام بزيارة إلى مدينة سخنين خلال الأيام القريبة، في خطوة تهدف إلى التضامن مع المجتمع العربي على خلفية تصاعد الجريمة والعنف.

وبحسب المصادر، من المقرر أن تشمل الزيارة خيمة الاعتصام التي أُقيمت في المدينة ضمن التحركات الاحتجاجية المطالِبة بمكافحة الجريمة، وذلك في ظل سقوط أكثر من 26 ضحية منذ مطلع العام الجاري.

وأوضحت المصادر أن الزيارة المرتقبة تأتي في إطار رسالة دعم رسمية، وتسليط الضوء على خطورة الأوضاع الأمنية في البلدات العربية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الحكومية لمواجهة العنف والجريمة المنظمة.

تفاصيل أكثر لاحقا….