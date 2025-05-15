مقتل إسرائيلية جراء عملية إطلاق نار في الضفة الغربية

قتلت الإسرائيلية تسئيلا جاز (30 عاما) مساء الأربعاء بعد إصابتها بصورة حرجة جراء عملية إطلاق نار في شارع 446 غربي الضفة الغربية ، كما أصيب في العملية زوجها وصفت إصابته لأول مرة بالخطيرة وبعد تلقيه العلاج الطبي وصفت بالطفيفة. ونقلت المصابة الى مستشفى بلينسون في مدينة بيتاح تكفا، وكانت بفترة حمل متقدم، وعمل الأطباء على إنقاذ الجنين حيث ولد بحالة خطيرة لكنها مستقرة، وهو ابنها الرابع.

Magen David Adom

ووفقا للتحقيقات الأولية حول الحدث يتضح أن إطلاق النار جاء من مركبه مارة تجاه عدد من المركبات، والتي أسفرت عن إصابة أحدها. قوات عسكرية كبيرة قامت بملاحقة المنفذين. وقامت قوات الجيش الإسرائيلي بعمليات تمشيط في المنطقة بحثا عن المنفذين والمركبة التي استقلوها، وعلى ضوء ذلك تمت محاصرة قرية برقين القريبة.

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كشف أن السيدة وزوجها كانوا بطريقهم الى غرفة الولادة وأدان العملية بشدة وقال :" : "أشعر بصدمة بالغة إزاء الهجوم المروع في السامرة على امرأة حامل في مرحلة متقدمة وزوجها، أثناء توجههما إلى غرفة الولادة. هذا الحدث الحقير يعكس تمامًا الفرق بيننا – نحن الذين نرغب الحياة ونجلب الحياة - وبين الإرهابيين الحقراء الذين غايتهم من الحياة قتلنا وإزهاق أرواحنا".