النائب الدرزي أكرم حسون : "طالبت نتنياهو القضاء على الجولاني ونظامه"

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بعد احتجاجات أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل بسبب الأحداث الدموية في السويداء ،أكد عضو الكنيست أكرم حسن من حزب "اليمين الرسمي" إنه طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو "القضاء على الجولاني ونظامه".

وقال خلال مشاركته بنشرة التاسعة التي قدمتها داليا عبد الغني أنه "طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو القضاء على النظام الجديد للجولاني، هو نظام أسوأ من نظام الأسد، يديه ملطخة بدماء الأبرياء وهو إرهابي من الدرجة الأولى وهو أمر لا يبشر خيرا للشعب السوري"

وتابع :"أطالب دروز سوريا عدم التعامل مع هذا النظام أبدا ويجب القضاء عليه.. حذرت مرارا من هؤلاء القتلة والكفرة .. كيف من الممكن الاعتداء على مشايخ ورجال دين ونساء.. نتنياهو صرح لنا أنه ملتزم أخلاقيا تجاه دروز إسرائيل ودروز سوريا لذلك طالبنا بأن يقوم الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو بقصف كل مواقع الجولاني وقصر الجولاني والقضاء عليه، هو يشكل خطرا على الجميع"