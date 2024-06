تقارير: طائرة بدون طيار تقصف قافلة أسلحة كانت في طريقها من العراق إلى سوريا

أفادت تقارير بوقوع انفجارات في وقت متأخر من أمس الجمعة في سوريا، بالقرب من حدود البلاد مع العراق. حيث أن الضربة استهدفت مجمعًا عسكريًا وقافلة أسلحة.

https://twitter.com/i/web/status/1804252552566886477