تقارير: طائرة بدون طيار تقصف قافلة أسلحة كانت في طريقها من العراق إلى سوريا

أفادت تقارير بوقوع انفجارات في وقت متأخر من أمس الجمعة في سوريا، بالقرب من حدود البلاد مع العراق. حيث أن الضربة استهدفت مجمعًا عسكريًا وقافلة أسلحة.

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وأدى إلى مقتل عنصر تابع لما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" التي طفت إلى الواجهة منذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .

وقد أكد بيان صادر عن تلك المجموعة التي تضم عدة فصائل مسلحة وجماعات عراقية مدعومة إيرانياً، مقتل عبد الله رزاق عنون الصافي، التابع لكتيبة "سيد الشهداء".

إلا أن المجموعة أشارت إلى أن القصف نفذته جهات أميركية، خلال قيامه بدورية للرصد والاستطلاع على تخوم الحدود العراقية السورية.