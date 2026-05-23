أكدت مصر والجزائر وتونس أهمية استمرار الآلية الثلاثية المشتركة لدول الجوار الليبي، بهدف دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا، في ظل استمرار حالة الانقسام والتوترات الأمنية وتعثر المسار السياسي في البلاد.

وجاء هذا الموقف خلال لقاءات منفصلة عقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ووزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حيث ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل تعزيز التنسيق الإقليمي.

وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي شدد خلال لقائه الوزير الجزائري على أهمية تكثيف التشاور بين القاهرة والجزائر في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مؤكداً أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس تمثل إطاراً استراتيجياً لدعم استقرار ليبيا ودفع مسار الحل السياسي الشامل.

كما نقل وزير الخارجية الجزائري رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون تتعلق بتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية، بما فيها الملف الليبي، فيما أكد الوزير التونسي حرص بلاده على مواصلة التعاون مع مصر في مختلف المجالات، ونقل دعوة رسمية للرئيس المصري لزيارة تونس.

وفي سياق متصل، شدد الرئيس السيسي خلال احتفال “يوم أفريقيا” على أهمية تعزيز التكامل الإقليمي داخل القارة الأفريقية، معلناً استعداد مصر لاستضافة القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي في يونيو 2026 بالقاهرة، والتي تهدف إلى دعم أجندة التنمية والتكامل الأفريقي.

وأكد السيسي أيضاً على ضرورة احترام القانون الدولي في ما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود، في إشارة إلى التحديات المرتبطة بملف المياه في القارة، داعياً إلى تعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأفريقية لمواجهة التحديات المشتركة.