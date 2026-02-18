القوة الأمنية الجديدة في غزة ستضم: عصابات إجرامية وتجار مخدرات

كشفت صحيفة التلغراف البريطانية صباح اليوم (الأربعاء) أن البيت الأبيض يريد تجنيد منظمات الجريمة وعصابات تجارة بالمخدرات من أجل إنشاء قوة الشرطة الجديدة في غزة.

قدمت الإدارة الأمريكية خططًا لقوة أمنية جديدة سيتم تشغيلها إلى حد كبير من قبل أعضاء في ميليشيات مسلحة قائمة تعارض حماس، وذلك بحسب عدة مصادر غربية.

ومع ذلك، فإن فكرة استخدام بعض أعضائها كجزء من قوة سلام تدعمها الولايات المتحدة أثارت معارضة من قادة أمريكيين كبار، الذين يخشون أن عملية السلام التي أطلقها ترامب لن تنجح بدون شركاء أمنيين موثوقين. كما أعربت بريطانيا، فرنسا ودول أخرى عن قلقها من هذه الخطوة.

كما قد تتذكرون، فقد أفيد العام الماضي أن إسرائيل قامت بتسليح ميليشيات في قطاع غزة التي كانت تقاتل منظمة حماس ، بما في ذلك ميليشيا أبو شباب، أثناء الحرب وقبلها.