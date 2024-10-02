من هو ذو الفقار حناوي قائد "فرقة الإمام الحسين" الذي أعلنت إسرائيل اغتياله في الضاحية الجنوبية؟

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه اغتال في ضربة جوية في الضاحية الجنوبية قائد فرقة الإمام الحسين ذو الفقار حناوي، ووفقا للبيان هاجم سلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه استخباراتي دقيق من جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" مكان تواجد حناوي.

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لا توجد أي صورة منشورة لحناوي وإنما رسمة توضح ملامح شكله، ووفقا للمعلومات عنه فإنه تجند في صفوف حزب الله وعمل من بين الأمور التي قام بها مسؤول الشؤون الهندسية في وحدة "عزيز" ومسؤول قوات حوب الله في منطقة حلب قبل تعيينه قائد فرقة "الإمام الحسين".

وعين ذو الفقار حناوي قائدا لفرقة الإمام الحسين بتأييد كامل من قاسم سليماني وأمين عام حزب الله حسن نصر الله.

وتضم الفرقة عناصر ونشطاء من هويات مختلفة من منطقة الشرق الأوسط، وبعد اندلاع الحرب في الثامن من أكتوبر نقلت الفرقة نشاطها الى لبنان حتى تعمل بنشاط وثيق مع وحدات منطقة الجنوب التابعة لحزب الله. وتؤدي الفرقة دورا نشطا وفعالا خلال القتال حيث قام بالعديد من مخططات وعمليات إطلاق النار من الأراضي اللبنانية والسورية والعراقية، بما يشمل صواريخ مضادة للدروع ومسيرات وإطلاق قذائف صاروخية بعيدة المدى تجاه شمال إسرائيل".

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي فإن الفرقة شاركت "بإطلاق مسيرات هجومية الى العمق الإسرائيلي من بينها استهداف مدرسة في مدينة ايلات في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023". ويقدر عدد عناصر الفرقة بما يقارب ستة آلاف شخص معظمهم من السوريين، لكنهم يضمون أيضا مقاتلين من لبنان وأفغانستان وباكستان واليمن والسودان والعراق ونيجيريا،لكن هؤلاء المقاتلين لا يمتلكون مناصب قيادية حيث أن هيكل القيادة على الأغلب سوري.