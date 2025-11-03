رغم الضجة التي أثارتها تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية عن مصر والعراق، صرح الصحافي السوري عبد الجليل السعيد إن "العلاقات بين سوريا ومصر ممتازة، قريبا سنرى الشرع في قصر الاتحادية وسيفرش له السجاد الأحمر". الفقرة كاملة.

جاءت تصريحات السعيد خلال مشاركته في برنامج المناظرة اليومية الذي قدمته لورين وهبي وقال إن :"العلاقات بين البلدين ممتازة، وقريبا سنرى الشرع في قصر الاتحادية وسيفرش له السجاد الأحمر".. واتهم السعيد "قيام عدد من الاعلاميين المصريين الذين هاجموا الشرع ، امتدحوا الحوثيين رغم إضرارهم بالاقتصاد المصري".

الحلقة كاملة: