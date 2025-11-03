"قريبا سنرى الشرع في قصر الاتحادية وسيفرش له السجاد الأحمر "

جاء هذا على خلفية التصريحات التي أدلى بها الشرع خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار في السعودية عن مصر والعراق وأثارت ضجة كبيرة

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
أحمد الشرع - ارشيف
أحمد الشرع - ارشيفBakr ALKASEM / AFP

رغم الضجة التي أثارتها تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية عن مصر والعراق، صرح الصحافي السوري عبد الجليل السعيد إن "العلاقات بين سوريا ومصر ممتازة، قريبا سنرى الشرع في قصر الاتحادية وسيفرش له السجاد الأحمر". الفقرة كاملة.

Video poster
"قريبا سنرى الشرع في قصر الاتحادية وسيفرش له السجاد الأحمر "

جاءت تصريحات السعيد خلال مشاركته في برنامج المناظرة اليومية الذي قدمته لورين وهبي وقال إن :"العلاقات بين البلدين ممتازة، وقريبا سنرى الشرع في قصر الاتحادية وسيفرش له السجاد الأحمر".. واتهم السعيد "قيام عدد من الاعلاميين المصريين الذين هاجموا الشرع ، امتدحوا الحوثيين رغم إضرارهم بالاقتصاد المصري".

الحلقة كاملة: 

Video poster
المناظرة اليومية: هل أساء الرئيس الشرع لمصر والعراق بتصنيفهم دولا أقل نجاحا مقارنة بدول الخليج؟
تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات