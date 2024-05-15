إسماعيل هنية:"أي خطة ما بعد الحرب لغزة تستثني حماس ستكون مرفوضة"

قال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن أي خطة ما بعد الحرب لغزة تستثني حماس ستكون مرفوضة"، واتهم "إسرائيل بالوقوف وراء المأزق الحالي في المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار والاتفاق على إطلاق سراح الرهائن".

وكانت حماس فد قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إنها وافقت على اتفاق هدنة مع إسرائيل، على الرغم من أنه تبين لاحقا أن الاقتراح الذي قالت إنه جاء من وسطاء مصريين وقطريين يتضمن عدة عناصر تختلف جوهريا عما قبلته إسرائيل. وسارعت إسرائيل إلى رفض الاقتراح على أساس أنه لا يلبي "مطالبها الحيوية"، لكنها وافقت على إرسال وفد إلى المحادثات غير المباشرة في القاهرة.

لكن بعد أيام قليلة، قالت حماس إن المحادثات انتهت بعد أن "رفضت إسرائيل الاقتراح الذي قدمه الوسطاء واعترضت عليه"، مشيرة إلى أنها"قررت الالتزام ببنود الاقتراح الذي قبلته، رافضة إمكانية تقديم تنازلات. ويجدد هنية مطالبة الحركة بضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي الحرب في قطاع غزة" وقالت إسرائيل إنها لن تقبل الصفقة حتى تحقق أهدافها، والتي تشمل تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية.