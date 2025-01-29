محلل تركي :"صفقة ضخمة بين روسيا والشرع تشمل تسليم الأسد!!"

قال المحلل التركي محمد حافظ اوغلو خلال مشاركته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبي مساء الثلاثاء خلال حديثه عن زيارة وفد روسي الى دمشق بأنه "يعتقد أن زيارة الوفد الروسي الى دمشق تحمل في طياتها صفقة هامة بين روسيا وسوريا، تشمل تسليم بشار الأسد مقابل امتيازات ببقاء القاعدتين الروسيتين"

وقال اوغلو في مداخلته :"يبدو لي أن الوفد الروسي قد أتى بصفقة ، ولا ننسى بأنه سبق هذه الزيارة ، زيارة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان الى دمشق، أظن أن للوفد الروسي عرض سيقدمه الى دمشق الجديدة، يهدف إبقاء روسيا على قواعدها، فهي تريد إبقاء مصالحها مع سوريا وعدم إخراج هاتين القاعدتين، وذلك مقابل تسليم النظام السابق بشار الأسد والكثير من الأموال والذهب التي هربها الى خارج البلاد، إضافة الى شخصيات هامة كان لها أدوار وأيادي سيئة وسلبية خلال مرحلة حكم للنظام السابق ، وذلك مقابل أن تقدم دمشق صلاحيات وامتيازات للقاعدتين الروسيتين لمدة خمس سنوات متواصلة ، تبقي مصالح روسيا في المياه الدافئة في الساحل السوري".

وتابع اوغلو :"إذا ما كانت هذه الصفقة كللت بالنجاح، يمكننا الحديث عن تفاهمات روسية سورية تركية عن الدور الروسي الجديد المختلف عما كان في النظام السابق، تحرص روسيا ويهمها قبل كل شيئ مصلحتها القومية ، وهو ما كان عليه مع النظام السابق ، لكن اليوم الرؤية اختلفت والأدوات اختلفت والتوجهات اختلفت".

وعلى صعيد متصل افاد المتحدث باسم الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أن الوفد الروسي اجرى محادثات مع القائد الجديد في دمشق أحمد الشرع، وأن المحادثات كانت بناءه، واتفق كلا الطرفين على مواصلة المشاورات بخصوص القواعد العسكرية الروسية في سوريا.