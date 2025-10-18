"يبدو أنه انطلق من إيران": وزراء في حكومة نتنياهو يتعرضون لهجوم إلكتروني

تعرض ثلاثة وزراء من حكومة نتنياهو لهجوم إلكتروني، يبدو أنه انطلق من إيران، وتضمن الهجوم محاولات اختراق هواتفهم المحمولة وحسابات بريدهم الإلكتروني، واستخراج معلومات حساسة، ويشارك جهاز الأمن العام (الشاباك) في الهجوم، لكنه اختار عدم التعليق. نشر هذا الخبر مساء اليوم (السبت) المراسل العسكري لقناة i24NEWS، ينون شالوم يتاخ، في مجلة "شبات".

من بين الوزراء الذين تعرضوا للهجوم في الأسابيع الأخيرة، نذكر أسماءهم: الوزيرة ماي غولان، التي تعرضت حساباتها الرقمية للاختراق عدة ليالٍ وفي ساعات الصباح الباكر. وردًا على استفسار i24NEWS، لم تُنفِ التفاصيل.

وقالت الوزيرة ماي غولان: "أشكر الأجهزة الأمنية التي تعمل على حمايتي وتأميني، ولن أعلق على أي معلومات استخباراتية سرية. ولإزالة أي شك: سأواصل العمل بلا خوف في الخطوط الأمامية للدعاية حول العالم، مهما كثرت الجهات المعادية التي تضعني في مركز الاهتمام".