"الغوريلا"؟ || الجنرال الأمريكي الذي يمكن أن يرجح كفة المشاركة الأمريكية بالهجوم في ايران

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منح وزير الدفاع الأمريكي هيجست ، صلاحيات استثنائية لقائد القيادة المركزية الأمريكية، مايكل إريك كوريلا، الذي يتبنى مواقف متشددة تجاه طهران، ويدفع باتجاه رد عسكري قوي ضدها، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة بوليتيكو. كما أفاد التقرير أن كوريلا يلعب دورًا محوريًا في الجانب الأمريكي في التصعيد بين إسرائيل وإيران وفي الخطوات المقبلة للولايات المتحدة، متجاوزًا كبار مسؤولي البنتاغون الآخرين، ويتمتع كوريلا بوصول مباشر إلى الرئيس ترامب.

وأفادت الصحيفة الأمريكية أن كوريلا، المعروف باسم "الغوريلا"، يتمتع بتواصل مباشر مع الرئيس أكثر من معظم الجنرالات الآخرين، ويقترب من نهاية ولايته في القيادة المركزية، مما قد يجعله أكثر جرأة في علاقته بالرئيس. وقد تمت تلبية جميع مطالب الجنرال تقريبًا من الإدارة - من إرسال حاملة طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط إلى نشر طائرات مقاتلة في المنطقة.

قال مسؤول أمريكي لصحيفة بوليتيكو: "إذا قدّمت الشخصية العسكرية الرفيعة نفسها على أنها صارمة وجريئة في القتال، يُقنع هيجست بسهولة بقبول موقفها"، مضيفًا أن كوريلا "بارع جدًا في تحقيق ما يريد". يتناقض طلب كوريلا بإرسال المزيد من المعدات العسكرية إلى الشرق الأوسط مع موقف رئيس هيئة الأركان المشتركة، دان كاين، ومدير السياسات في البنتاغون، ألبريدج كولبي، اللذين حذّرا من تحويل الكثير من الموارد إلى المنطقة.

خلال الأسبوع الماضي، أخبر كوريلا الكونغرس أنه أعد "مجموعة واسعة من الخيارات" لهيغست وترامب لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. وأضاف الجنرال أن القيادة المركزية الأمريكية مستعدة لضرب إيران بقوة إذا لم تتخلّ نهائيًا عن طموحاتها النووية.

في الأيام الأخيرة، أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات أخرى إلى الشرق الأوسط، والآن تتمركز حاملتا طائرات في المنطقة، وهو أمر نادر نسبيًا. بالإضافة إلى ذلك، نقلت الولايات المتحدة أيضًا طائرات مقاتلة إضافية إلى الشرق الأوسط.