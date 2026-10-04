تحقيقات فلاي دبي تتوسع.. لماذا تستدعي الإمارات سوريا وتحقق أستراليا في ماضي الهمامي؟

تحقيقات قضية طائرة فلاي دبي تتوسع إقليميًا، مع تحركات إماراتية لجمع معلومات من أجهزة أمن واستخبارات عربية وخليجية، فيما تحقق أستراليا بصلات الهمامي بالبلاد بعد إقامته ودراسته فيها بين عامي2015 و2017

باروخ ياديد
باروخ ياديد ■ محلل للشؤون العربية في قناة i24NEWS باللغة العبرية
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همام الهمامي
همام الهماميsocial networks

تشير تقارير إلى أن التحقيقات المستمرة في قضية طائرة «فلاي دبي» قد تستغرق وقتًا إضافيًا، في ظل اتساع نطاق الجهات والدول المشاركة في جمع المعلومات المرتبطة بالحادث.

وبحسب مصادر، من المتوقع أن تشارك عدة دول في المنطقة في التحقيقات، من بينها سوريا، التي يُتوقع دعوتها للمشاركة خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر أن المشرفين على التحقيق في الإمارات أجروا اتصالات مع عدد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية العربية والخليجية، بهدف جمع معلومات إضافية يُنظر إليها على أنها ضرورية لاستكمال التحقيقات الجارية.

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وفي أستراليا، أكد فريق مكافحة الإرهاب المشترك في ولاية فيكتوريا، الذي يضم الشرطة الفيدرالية الأسترالية وشرطة فيكتوريا ومنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، أنه يحقق في صلات همام الهمامي بأستراليا.

وتشير معلومات جديدة إلى أن الهمامي حصل على تأشيرة طالب أسترالية عام 2014، وأقام في أستراليا للدراسة بين عامي 2015 و2017.

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وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه التحقيقات بشأن ملابسات الحادث، ومسار حياة الهمامي وعلاقاته وتحركاته في عدد من الدول، في محاولة لتكوين صورة كاملة حول خلفيته وما سبق الحادث.

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