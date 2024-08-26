الجيش الإسرائيلي يعلن تلقيه بلاغ عن عملية اختطاف عند حاجز زعترة قرب نابلس

وقبل قليل (الاثنين)، ورد بلاغ عن وقوع حادثة اختطاف قرب نابلس بالضفة الغربية، وفور تلقي البلاغ توجهت قوات كبيرة إلى المكان، وأغلقت الطرق وأجرت عمليات بحث في المنطقة. التفاصيل قيد البحث

وبحسب التقرير، فإن مركبة وصلت إلى مفرق تابوح من الجنوب اتجهت نحو مستوطنة مجداليم، ومن داخل المركبة في المقعد خلف السائق فتحت فتاة الباب وصرخت "أنقذوني"، وبدأت قوة عسكرية بمطاردة المركبة. وتجري حاليا حواجز على المفترقات في المنطقة,