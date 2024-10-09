ايران تتجهز للهجوم الإسرائيلي - وتهدد دول الخليج

مضى أسبوع على الهجوم الإيراني الذي شمل إطلاق نحو 180 صاروخاً باليستياً باتجاه إسرائيل الثلاثاء الماضي، وفي الجمهورية الإسلامية ينتظرون الرد الذي لم يأت بعد. وتحدث مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم (الأربعاء)، وقال إن طهران حذرت دول الخليج من تقديم المساعدات لإسرائيل.

وإذا سمحت دول الخليج العربي لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي أو قواعدها العسكرية ضد إيران، فإن ذلك "سيكون غير مقبول عليها". وأضاف المصدر أنهم حذروا من أن أي خطوة من هذا القبيل ستثير رد فعل.

وقال المسؤول الإيراني الكبير لرويترز "إيران أوضحت أن أي إجراء تقوم به دولة في الخليج ضد طهران، سواء عبر المجال الجوي أو القواعد العسكرية، سيعتبر إجراء تتخذه المجموعة بأكملها، وسترد طهران وفقا لذلك".

وأضاف أن "الرسالة شددت على ضرورة الوحدة الإقليمية في مواجهة إسرائيل وأهمية ضمان الاستقرار". وأضاف "كما أوضحت أن أي مساعدة لإسرائيل، مثل السماح باستخدام المجال الجوي لدولة إقليمية في عمليات ضد إيران، أمر غير مقبول".

في الوقت نفسه، وبعد إلغاء رحلة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت زيارة قصيرة إلى الولايات المتحدة، والتي كانت مقررة على ما يبدو من أجل تنسيق الهجوم ضد إيران،وقال مصدر مطلع على التفاصيل لرويترز إنه من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم ستتضمن مناقشة أي خطة لمهاجمة إيران.