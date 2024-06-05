الرئيس الإسرائيلي:"لا ينبغي للعالم أن يتفاجأ من رد إسرائيل على حزب الله"

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الأربعاء، خلال مراسم رسمية لإحياء الذكرى السابعة والخمسين لإعادة توحيد القدس،إن"هجوم حزب الله بطائرة بدون طيار على ملعب لكرة القدم في شمال البلاد في وقت سابق من مساء اليوم" وتابع"أريد أن أبدأ بالحديث هنا – عاصمة إسرائيل – عما يحدث في الشمال والحدث الخطير الذي حدث بعد ظهر اليوم في حرفيش. ومن هنا أدعو بالشفاء العاجل والكامل للمصابين في هذا الهجوم الإجرامي. أقدم قوتي لشعب الشمال والجنوب، وكذلك للجنود الذين يقومون بالحراسة. أقول لهم: نحن معكم".

وأفاد هرتسوغ أنه"يجب على العالم أن يستيقظ ويفهم أن إسرائيل ليس أمامها خيار سوى حماية مواطنيها، وأنه يجب ألا نتفاجأ بأنه يفعل ذلك - بقوة وأبدا". وشدد الرئيس الإسرائيلي على أنه "يجب ألا تغضب عندما يخرج الوضع عن السيطرة. هذا ليس الوقت المناسب للجلوس وترك الوضع يتصاعد في المنطقة".

وأكد هرتسوغ على أن "البلد بأكمله يقف إلى جانبكم. أتوجه الآن إلى المجتمع الدولي وقادته وأصر على حقيقة أننا لا نستطيع أن نبقى غير مبالين بهذا الإرهاب، سواء كان يأتي من لبنان أو من أي مكان آخر"وأضاف "تتعرض إسرائيل لهجمات يومية منذ أشهر عديدة من قبل وكلاء إيران في لبنان، في انتهاك صارخ لجميع الاتفاقيات والقرارات الدولية"وتابع "إننا نقترب من اللحظة التي يجب فيها اتخاذ القرار".

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أصيب حوالي عشرة أشخاص بجروح مباشرة جراء انفجار متدرج لعدد من المسيرات التي انفجرت الواحدة تلو الأخرى في ملعب كرة قدم في قرية حرفيش في الجليل الأعلى، دون أن يتم إطلاق أي إنذارات ويجري التحقيق في سبب عدم تفعيل تلك الآلية. هذه الطائرات المسيرة دفع بها حزب الله باتجاه شمال إسرائيل في إطار التصعيد والتهديد بفتح حرب شاملة إن لم تتوقف هذه المناوشات التي تندرج ضمن عملية الإسناد التي أعلن عنها الأمين العام للحزب منذ بداية الحرب في قطاع غزة.

ووفقا للمعلومات الأولية فإن إحدى الإصابات خطيرة وقد وصلت إلى المكان 3 مروحيات باشرت بتقديم الإسعافات الأولية ونقل الجرحى إلى المستشفيات وقد أعلن مستشفى زيف في صفد عن استعداده لاستقبال الجرحى.

من جانبه، أعلن حزب الله في بيان استهداف تجمع لجنود وضباط إسرائيليين جنوب "الكوش" باستخدام طائرات مسيّرة انقضاضية ردًّا على عمليات إسرائيل خصوصًا عملية الاغتيال أمس في الناقورة.