"خطاب كراهية وذعر وهلع في المدينة": منشورات تحريضية على جدران الكنائس والمحلات في صافيتا

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أفادت مصادر سورية عن حالة من التوتر والذعر شهدتها مدينة صافيتا في ريف طرطوس بالساحل السوري، وهي مدينة معروفة بتنوعها والتعايش بين مكوناتها السكانية، وذلك في أعقاب العثور على منشورات تحمل مضامين طائفية وكراهية ضد المسيحيين والتي ألصقت على جدرن عدد من الكنائس والمحلات التجارية في المدينة.

هذه المنشورات وفقا للمصادر تضمنت "دعوات صريحة للعنف والاعتداء على المسيحيين بدوافع دينية" مستخدمين "عبارات تحرض على القتل والحرق والتهجير"، ويتم هذا وفقا للمرصد السوري في سابقة خطيرة "تُعتبر تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، ومحاولة مكشوفة لزعزعة الاستقرار في منطقة عُرفت تاريخياً بالتنوع والتعايش بين مكوناتها السكانية". هذه المنشورات أثارت حالة من القلق وسط الأهالي.

الصحافي من الجولان عطاء فرحات أشار إلى أن "أهالي المدينة فوجئوا بالمنشورات التي وزعت بالمدينة التي تتسم بالتعايش السلمي بين أهاليها، وزعت الى جانب الكنيسة وتحث على الكراهية والقتل وطرد المسيحيين، جماعة أنصار السنة تبنت هذه المناشير، وهم من تبنوا عملية التفجير في كنيسة مار الياس في حي الدويلعة في دمشق، وهم أنفسهم تبنوا الحرائق في الساحل السوري من خلال بيانات رسمية لهم".

وتابع :"أبناء صافيتا في الساحل السوري اعتبروا هذه المناشير التي أثارت ذعرا بين السكان بأنها محاولة جديدة لتهجير سكان المنطقة بعد المجازر التي ارتكبت بحق العلويين ، ويرفضون هذه التهديدات، ولم يصدر أي تصريح رسمي حتى الآن من قبل السلطات والتي لم تقم بأي إجراء ضد هذه التهديدات".