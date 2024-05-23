تقرير: إسرائيل تتوقع أن تأمر محكمة العدل الدولية بإنهاء الحرب في غزة

تتوقع إسرائيل أن تصدر محكمة العدل الدولية حكما ضدها، غدا الجمعة، عندما تعلن ردها على طلب جنوب أفريقيا بوقف هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ومن جهتها نقلت القناة الإسرائيلية(12) عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إنه "في حين تعتقد إسرائيل أن محكمة العدل الدولية ستأمر بوقف الحرب ضد حماس في غزة في جلسة الجمعة، فإن إسرائيل ليس لديها أي نية لتنفيذ الحكم" وتابع"إذا حكمت المحكمة لصالح طلب جنوب أفريقيا، فسيتم إحالة الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تتوقع إسرائيل أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض"

وفي السياق ذكرت وسيلة إعلامية أخرى لم يذكر مصدرها، يعتقد موقع "واي نت" الإخباري أن "هناك فرصة جيدة لأن تصدر المحكمة أوامر إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة".

وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت الأسبوع المنصرم، من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف العملية العسكرية برمتها في غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، قائلة" إن "الحملة الحالية من شأنها أن تعيد الحياة إلى قطاع غزة الذي لا يمكن الدفاع عنه، وبالتالي فإنها تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948". وهذا هو الطلب الرابع الذي تقدمه جنوب أفريقيا إلى المحكمة منذ أعلنت إسرائيل الحرب على حماس، في أعقاب الهجوم الذي شنته في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.