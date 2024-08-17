بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك: "ندعو الأطراف إلى المرونة ومنع التصعيد"

"نرحب بحقيقة أن العمل الفني سيستمر في الأيام المقبلة، بما في ذلك الأحكام الإنسانية والترتيبات المحددة المتعلقة بالرهائن والمحتجزين، وأن كبار المسؤولين سيجتمعون بعد ذلك قبل نهاية الأسبوع المقبل

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
 ■ 
مخيم النصيرات للاجئين في قطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي، 24/6/2017
مخيم النصيرات للاجئين في قطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي، 24/6/2017AP Photo/Saher Alghorra

أعلن، وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك، اليوم السبت، أنها تؤيد بقوة "جهود الوساطة المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لاستكمال الاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، ويشجعنا النهج البناء الذي تم اتباعه حتى الآن".

Video poster
ما آفاق نجاح جهود الوساطة لوقف دائم لإطلاق النار؟

وتابع البيان"نرحب بحقيقة أن العمل الفني سيستمر في الأيام المقبلة، بما في ذلك الأحكام الإنسانية والترتيبات المحددة المتعلقة بالرهائن والمحتجزين، وأن كبار المسؤولين سيجتمعون بعد ذلك قبل نهاية الأسبوع المقبل من أجل وضع اللمسات النهائية على الاتفاق".

Video poster
إدانات إسرائيلية ودولية بعد هجوم للمستوطنين على قريت جيت،وقتلى في النصيرات وقصف مدقعي على حي الزيتون

ودعا الوزراء جميع الأطراف إلى "مواصلة المشاركة بشكل إيجابي ومرن في هذه العملية. ونؤكد على أهمية تجنب أي عمل تصعيدي في المنطقة من شأنه أن يقوض فرصة السلام. هناك الكثير على المحك"، واضافوا "نشدد على أهمية تجنب أي تصعيد في المنطقة يقوض جهود السلام".

وكان مصدر قيادي في حركة حماس قد قال إن "المقترح الأميركي الجديد بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستجيب لشروط إسرائيل ويتماهى معها، في حين اعتبر مسؤول أميركي في تصريح لوكالة رويترز أن محادثات الدوحة بشأن غزة من أكثر المحادثات البناءة.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات