بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك: "ندعو الأطراف إلى المرونة ومنع التصعيد"

أعلن، وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك، اليوم السبت، أنها تؤيد بقوة "جهود الوساطة المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لاستكمال الاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، ويشجعنا النهج البناء الذي تم اتباعه حتى الآن".

وتابع البيان"نرحب بحقيقة أن العمل الفني سيستمر في الأيام المقبلة، بما في ذلك الأحكام الإنسانية والترتيبات المحددة المتعلقة بالرهائن والمحتجزين، وأن كبار المسؤولين سيجتمعون بعد ذلك قبل نهاية الأسبوع المقبل من أجل وضع اللمسات النهائية على الاتفاق".

ودعا الوزراء جميع الأطراف إلى "مواصلة المشاركة بشكل إيجابي ومرن في هذه العملية. ونؤكد على أهمية تجنب أي عمل تصعيدي في المنطقة من شأنه أن يقوض فرصة السلام. هناك الكثير على المحك"، واضافوا "نشدد على أهمية تجنب أي تصعيد في المنطقة يقوض جهود السلام".

وكان مصدر قيادي في حركة حماس قد قال إن "المقترح الأميركي الجديد بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستجيب لشروط إسرائيل ويتماهى معها، في حين اعتبر مسؤول أميركي في تصريح لوكالة رويترز أن محادثات الدوحة بشأن غزة من أكثر المحادثات البناءة.