أفادت مصادر خليجية مطلعة بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يسعى خلال المرحلة الحالية إلى بلورة محور إقليمي موازٍ لما يُعرف بالمحور السني المعتدل، قد يضم كلًا من تركيا، إيران، قطر، مصر وباكستان.

وبحسب المصادر، التي نقلت عنها هيئة البث الإسرائيلية، فإن هذا التوجه ترافق مع تصاعد الانتقادات السعودية تجاه دولة الإمارات، وسط اتهامات غير مباشرة لأبوظبي بالعمل بالتنسيق مع إسرائيل بما يتعارض مع المصالح السعودية في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن الرياض غيّرت من خطابها تجاه إسرائيل، وبدأت تصنفها باعتبارها أحد أبرز عوامل التوتر في الشرق الأوسط، في خطوة تُفسَّر على أنها محاولة للتقارب مع تركيا، بالتزامن مع مؤشرات على مرونة أكبر في الموقف السعودي من جماعة الإخوان المسلمين.

وفي المقابل، أكدت المصادر أن السعودية ما زالت حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، وأن العلاقات مع واشنطن، بما في ذلك العلاقة الوثيقة بين ولي العهد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما تزال تشكل عامل توازن في السياسة الخارجية السعودية.

ويمتد التوتر السعودي–الإماراتي إلى عدة ساحات إقليمية، أبرزها اليمن، حيث سيطرت قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» المدعومة إماراتيًا منذ مطلع ديسمبر على مناطق واسعة ومنشآت استراتيجية في محافظات شرقي البلاد، كانت خاضعة للحكومة اليمنية المدعومة من الرياض.

وبعد فشل محاولات الحل السياسي، نفذت السعودية ضربات جوية تحذيرية، قبل أن تعلن بدء عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على المناطق المتنازع عليها، ما دفع قوات «الانتقالي» إلى الانسحاب التدريجي تحت ضغط الغارات الجوية.

ورغم حدة الخلاف، تؤكد التقديرات أن الأزمة لم تصل إلى مرحلة القطيعة الكاملة، لا سيما مع استمرار التعاون العسكري بين الرياض وأبوظبي، وآخره مشاركة البلدين في مناورات جوية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي.