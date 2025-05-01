إسرائيل تهدد برد شديد وقوي وتنقل رسالة إلى الشرع || والهجري يطالب بـ" تدخل دولي عاجل" لحماية الدروز في سوريا

بعد يومين من الاشتباكات الدامية ، طالب شيخ الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين في سوريا ، هذا واتهم الهجري "الحكومة السورية بقتل المواطنين بواسطة عصاباتها الإرهابية التي تنتمي إليها" على حد قوله.

هذا وهدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس السوري مجددا أحمد الشرع وقال في بيان "إنه في حال لم تتوقف الاعتداءات بحق الدروز في سوريا -سنرد بصورة شديدة" وأضاف كاتس وقال إنه "خلال الاجتماع مع نتنياهو أمس ، أصدرت تعليمات الى الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات تحذيرية ضد الجهات المتطرفة، ونقلت رسالة واضحة الى النظام السوري والمسؤول عن منع الاعتداءات" وأضاف :"ملتزمون بحماية الدروز ونتابع حاليا التطورات".

الصحافي عطا فرحات من الجولان يقدم صورة مفصلة عن التطورات:

وفي سياق متصل حمل الاجتماع السوري الموسع سلطة الأمر الواقع كامل المسؤولية عما يحدث من خلال عدم مشاركة جميع السوريين في بناء المؤسسات، معتبرين أن ما يحصل "جريمة النهج التكفيري المتواطئ"، وأظهر فيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي قوات الأمن التابعة للنظام السوري بقيادة أحمد الشرع تقوم باختطاف مواطنين دروز من قرى ريف دمشق.

وفي السياق أعلنت مصادر إعلامية سورية عن مقتل رئيس بلدية صحنايا في ريف دمشق حسام ورور وابنه الوحيد، وأعلن الأمن بتحقيق بالحادث بعد أن رمي ورور بالرصاص على يد مجهولين بعد ساعات من دخول قوات وزارة الداخلية والدفاع الى المنطقة.

في حين تحدثن مصادر إعلامية عن نجاة محافظ السويداء د. مصطفى البكور والشيخ ليث بلعوس من محاولة اغتيال في شهبا في ريف السويداء.