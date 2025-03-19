مسؤول مطلع لـ i24NEWS: ترامب وضع موعدًا نهائيًا لايران

كشف مسؤول مطلع على التفاصيل اليوم (الثلاثاء) لمراسل i24NEWS أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث برسالة قاسية للمرشد الأعلى الايراني علي خامنئي الأسبوع الماضي، حدد فيها مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بريان هيوز، لـi24NEWS - حول الموضوع نفسه: "الرئيس ترامب أوضح لآية الله خامنئي أنه يريد حل الخلاف حول برنامج إيران النووي دبلوماسيا - وقريبا جدا. وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فسيتم استخدام طرق أخرى لحل النزاع".

ولنتذكر أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، هاجم الثلاثاء الماضي، دونالد ترامب في كلمة ألقاها، قائلا: "لن أتفاوض معك حتى تحت التهديد، افعل ما تريد بحق الجحيم". هذا، وبعد أيام قليلة، وجه ترامب رسالة إلى إيران، يطلب فيها بدء المفاوضات بشأن الملف النووي.