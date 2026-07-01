كشف تقرير لصحيفة أمريكية أن قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف عملية "مشروع الحرية"، التي أُطلقت بهدف تأمين السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز، لم يكن مرتبطًا فقط بتطورات المسار الدبلوماسي مع إيران، بل جاء أيضًا على خلفية أزمة غير مسبوقة بين واشنطن والرياض.

وبحسب تقرير نيويورك تايمز، أُعلن عن العملية مطلع مايو/أيار 2026 بهدف حماية الملاحة البحرية بعد التوترات التي شهدها مضيق هرمز، إلا أنها توقفت بعد أقل من 48 ساعة على انطلاقها.

وأشار التقرير إلى أن السلطات السعودية أبلغت الجانب الأميركي بعد بدء العملية أن القوات الأميركية لن تتمكن من استخدام المجال الجوي السعودي لتنفيذ المهمة، ما شكل مفاجأة للقيادة العسكرية والسياسية في واشنطن.

وأدى ذلك إلى سلسلة اتصالات مكثفة بين مسؤولين أميركيين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث جرت محادثات مع الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس إلى جانب مبعوثين أميركيين، في محاولة لاحتواء الخلاف.

ووفق المعطيات، أبدت الرياض تحفظًا على العملية خشية أن تؤدي إلى تصعيد عسكري واسع وإعادة إشعال المواجهة مع إيران، مفضلة نهجًا يركز على خفض التوترات والبحث عن ترتيبات إقليمية أكثر استقرارًا.

كما أشار التقرير إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تباينات متزايدة بين واشنطن والرياض بشأن ملفات إقليمية حساسة، من بينها التعامل مع إيران ومستقبل التوازنات الأمنية في الشرق الأوسط.

وتعكس هذه التطورات، بحسب مراقبين، تحولات أوسع في السياسات الإقليمية، مع سعي السعودية إلى توسيع هامش تحركها الدبلوماسي وتعزيز علاقاتها مع قوى إقليمية ودولية متعددة.