الدفعة الخامسة لتبادل الأسرى والرهائن: "إسرائيل تفرج عن 183 أسيرا فلسطينيا غدا السبت"

أعلنت حركة حماس، مساء الجمعة، إنه من المقرر إفراج إسرائيل عن 183 أسيرا فلسطينياً، مقابل ثلاث رهائن إسرائيليين تعتزم الإفراج عنهم، غدا السبت، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وقالت إنه من وسط توقعات باتجاه وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وقالت الحركة، في بيان، إنها ستفرج عن "الياهو شرابي، أور ليفي، أوهاد بن عامي"، فيما ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن جهازي الموساد والشاباك) استلما القائمةوتضم "الياهو شرابي، أور ليفي، أوهاد بن عامي"، وأنه تم إبلاغ أسر الرهائن.

ومن جهته أوضح مكتب إعلام الأسرى، التابع لحركة حماس، أن "إسرائيل ستفرج عن 18 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و54 أسيراً من الأحكام العالية، و111 أسيراً من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر".

وتبادل الأسرى المقرر السبت، هو الدفعة الخامسة في إطار المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، بعد 15 شهراً من الحرب الإسرائيلية التي قتلت أكثر من 47 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد عن 111 ألفاً آخرين، وحولت أغلب مناطق القطاع إلى ركام.

وأفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن وفداً إسرائيلياً من المتوقع أن يتوجه إلى الدوحة، السبت، لإجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن الوفد الإسرائيلي سيكون "منخفض المستوى، وليس لديه تفويض لإقرار أي خطوة"، مشيرة إلى أنه "لن يضم رئيسي (الشاباك) و(الموساد) أو وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر الذي من المفترض أن يحل محلهما".

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله: "الفريق سيستمع في المرحلة الأولى فقط إلى مطالب الوسطاء (الولايات المتحدة وقطر ومصر)، وبعضهم أشخاص جدد لم يشاركوا في الجولات السابقة".وأعرب المصدر عن وجود "مخاوف" من الخطوة الإسرائيلية، مضيفاً أنها "قد تعرض استمرار المرحلة الأولى من الاتفاق للخطر".