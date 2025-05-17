"لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" || بوتين يدعو لعقد قمة روسية عربية في أكتوبر المقبل

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع الزعماء العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية إلى القمة الأولى بين روسيا والدول العربية التي ستعقد في 15 أكتوبر/تشرين الأول، حسبما ذكرت وكالة رويترز اليوم (السبت) وفقا لتقارير روسية نقلتها عن الكرملين.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الرئيس بوتين قوله في بيان "أنا واثق من أن هذا الاجتماع سيساهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه والمفيد والمتبادل بين بلداننا وسيساعد في إيجاد سبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأشار رويترز إلى أن جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة عربية، التزمت بالتعاون بالشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة. كما يأتي التقرير بعد انتهاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جولة في منطقة الخليج هذا الأسبوع التقى خلالها مع زعماء الدول، وأبرمت صفقات واتفاقيات بمبالغ بلغت 4 ترليون دولار.