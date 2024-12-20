خاص لـ i24NEWS:"عائلة السجين مروان البرغوثي في ​​الدوحة للتفاوض على إمكانية إطلاق سراحه ونقله إلى تركيا"

سافرت عائلة مروان البرغوثي، القيادي البارز في حركة فتح المسجون حاليا في إسرائيل، إلى الدوحة، اليوم الجمعة، برفقة محاميه، لمناقشة إمكانية إطلاق سراحه كجزء من صفقة رهائن أوسع ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، حسبما كشفت i24NEWS حصريا.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأن البرغوثي، زعيم فتح – وهي حركة مقرها في يالضفة الغربية ومنافسة حماس – يقضي حاليا خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة في إسرائيل. وأُدين لدوره في تنظيم هجمات قاتلة ضد مدنيين إسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ووفقاً للمناقشات الجارية، قد يتم نفي البرغوثي إلى تركيا كجزء من صفقة أوسع. وتعتبره إسرائيل "إرهابيا"، ولا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين، حيث يرى البعض أنه خليفة محتمل لمحمود عباس على رأس السلطة الفلسطينية.

وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق جديد بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.