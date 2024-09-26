زعيم الحوثيين: "أكبر هزائم إسرائيل كانت أمام حزب الله"

وتحدث زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك بدر الدين الحوثي، اليوم (الخميس) ضمن كلمته الأسبوعية، وقال: "إن حزب الله يمتلك المقاومات اللازمة - الحزم، الاستقرار - لتحقيق النصر كما حققه في الجولات السابقة وكانت أكبر الهزائم الإسرائيلية أمام حزب الله في عدة جولات وعمليات".

وقال الحوثي: "المعركة واحدة والعدوان على الشعب اللبناني يأتي في إطار العدوان على الشعب الفلسطيني. ومن الواضح للجميع أن العدو الإسرائيلي بدأ بالتصعيد في لبنان معتمداً على طرق إجرامية في هجوم شامل أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير منازلهم، كما فعل في غزة وكما فعل في الماضي في لبنان".

وأضاف أن "دور حزب الله في دعم غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي عليها - هو الأقوى والأكثر تأثيرا على مستوى جبهات الدعم، هذا بالإضافة إلى دور حزب الله في المواجهة مع العدو منذ 42 عاما".

وقال زعيم الحوثيين لاحقا إن "هدف إسرائيل من التصعيد في لبنان واضح، وهو منع حزب الله من دعم الشعب الفلسطيني وغزة. وهذا هدف لن يتحقق أبدا، لأن موقف حزب الله هو موقف مبدئي، ديني، إنساني، أخلاقي. وفي الوقت نفسه، فهو موقف لصالح لبنان. فحزب الله اليوم أقوى من أي وقت مضى، فهو يمتلك بنية تحتية من المؤمنين، والمجاهدين، الذين لديهم إيمان قوي، وروح معنوية قوية - واستعداد للتضحية. "

وأضاف الحوثي: "إن أي عملية برية يقوم بها العدو الإسرائيلي ستؤدي إلى خسائر فادحة، وستكون نتائجها النهائية هزيمة نكراء. والأعداء الصهاينة يتذكرون ما حدث لهم ولآلياتهم ودباباتهم في عدوانهم عام 2006. وما سيحدث هذه المرة سيكون أعظم مما حدث في 2006، والنتيجة النهائية ستكون فشلهم النهائي".

"لقد استخدم الأمريكيون وسائل كثيرة من أجل التأثير على الوضع في بلادنا. لقد استخدموا العمليات العسكرية والعديد من الهجمات الجوية والبحرية - التي لم تأت بنتائج، ولم تحقق أي شيء. لذلك، استخدموا الضغط الاقتصادي - الذي لم يحقق أية نتائج."

في غضون ذلك، تحدث الرئيس اليمني رشاد محمد العليمي، اليوم، في الأمم المتحدة، وقال: "إن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بالسلام وفق القوانين الدولية، لكن الحكومة اليمنية بحاجة إلى دعم للتعامل مع التهديد الحوثي الداخلي والدولي. ولمواجهة هذا التهديد، من الضروري أن تقوم دول العالم بدعم ومساعدة الحكومة اليمنية حتى تتمكن من تعزيز سيادتها، في المجال البحري والبري".

وأضاف "إذا لم تحصل الحكومة اليمنية على مساعدات لهذه الاحتياجات وتنفيذ القوانين الدولية التي من شأنها منع تدفق الأسلحة الإيرانية، فإن المليشيات لن تعمل من أجل السلام وستعمل على ابتزاز الدول الأخرى. وقبل شهر اعتقل الحوثيون العشرات من العاملين في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى آلاف الأشخاص الذين اختفوا في سجونهم منذ سنوات"