مصادر أمريكية: إيران اختطفت ناقلة نفط تابعة للإمارات

أعلن مسؤولون أمريكيون اليوم (الجمعة) أن إيران اختطفت ناقلة نفط كانت تبحر عبر مضيق هرمز، وجلبتها إلى مياهها الإقليمية. الحديث يدور عن ناقلة نفط تُدعى "تيليرا" أبحرت من الإمارات إلى سنغافورة، وهي ترفع علم جزر مارشال. هذه هي الحادثة الأولى التي تقع في المنطقة منذ عدة أشهر.

وكالة الأنباء الأمريكية AP حللت بيانات تتبع الرحلات في المنطقة، وأفادت أن طائرة بدون طيار من طراز MQ-4C Triton التابعة للبحرية الأمريكية حلقت فوق المنطقة التي كانت فيها تليرا لساعات أثناء احتجازها.

I24NEWS

كما هو معلوم، في وقت سابق اليوم أفادت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" لأول مرة عن الحادثة وأشارت الى أن الناقلة، التي أفادت في وقت سابق بأنها على بُعد 22 ميلاً بحرياً شرق ميناء خورفكان بالإمارات، اقتربت منها ثلاث قوارب صغيرة في منطقة مضيق هرمز قبل أن تحيد عن مسارها. وأضاف التقرير أن الحادثة كانت "على ما يبدو مستهدفة للغاية".

إلى جانب شركة أمبري، أعلن مركز العمليات البحرية البريطاني، الذي أبلغ أولاً عن الحادث بوصفه "حادثاً مشبوهاً"، أنه تلقى إخطاراً بوقوع الحادث على بعد 20 ميلاً بحرياً إلى الشرق من خور فكان.